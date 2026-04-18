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«Крылья Советов» снялись с чемпионата России по пляжному футболу

Анастасия Пилипенко

«Крылья Советов» не примут участия в чемпионате России по пляжному футболу в сезоне-2026, сообщается в соцсетях клуба.

«С грустью сообщаем, что плохие новости не обошли стороной и нашу команду. Самарский пляжный футбольный клуб «Крылья Советов» не примет участие в сезоне 2026 года из-за отсутствия финансирования. Жаль, что все получилось именно так. «Как гром среди ясного неба», — отмечается в сообщении.

В сезоне-2025 «Крылья Советов» заняли в чемпионате России последнее, 9-е место.

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