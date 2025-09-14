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Сборная Украины бойкотирует матч против Белоруссии за бронзу Евролиги по пляжному футболу

Алина Савинова

Сборная Украины по пляжному футболу решила бойкотировать матч за третье место суперфинала Евролиги против Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию пляжного футбола Украины.

Игра должна была пройти в воскресенье, 14 сентября. В связи с бойкотом украинцев белорусская команда в третий раз подряд станет бронзовым призером турнира.

В полуфинале Евролиги сборная Украины уступила Италии (1:4), а Белоруссия потерпела поражение от Испании (3:6).

Сборная России не принимает участие в турнире — национальная команда отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

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Источник: ТАСС
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