Россия разгромила Исландию в квалификации Кубка мира-2023
Сборная России одержала крупную победу над командой Исландии в квалификации Кубка мира-2023. Россияне разгромили соперника со счетом 89:65.
Самым результативным игроком матча стал российский форвард Андрей Зубков, в его активе 14 очков.
В первом туре россияне со счетом 92:78 обыграли команду Италии. Тот матч стал первым для сборной России под руководством нового главного тренера Зорана Лукича.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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