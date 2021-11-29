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Россия разгромила Исландию в квалификации Кубка мира-2023

21:36
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Сборная России одержала крупную победу над командой Исландии в квалификации Кубка мира-2023. Россияне разгромили соперника со счетом 89:65.

Самым результативным игроком матча стал российский форвард Андрей Зубков, в его активе 14 очков.

В первом туре россияне со счетом 92:78 обыграли команду Италии. Тот матч стал первым для сборной России под руководством нового главного тренера Зорана Лукича.

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Иван Шитик все материалы автора
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