Валанчюнас пропустит матч сборной Литвы с Сербией в отборе ЧМ-2027

Центровой «Жальгириса» Йонас Валанчюнас не сыграет за сборную Литвы в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2027 года против Сербии 26 ноября, сообщил официальный сайт клуба из Каунаса.

25 ноября «Жальгирис» встретится с мадридским «Реалом» в 14-м туре Евролиги. После этого матча клуб и представители сборной повторно оценят возможность участия Валанчюнаса в игре с Боснией и Герцеговиной, которая запланирована на 29 ноября в Сараеве.

Форвард Ажуолас Тубелис полностью пропустит ноябрьские матчи национальной команды, чтобы восстановиться после повреждения колена. При этом Марека Блажевича, Довидаса Гедрайтиса и Дейвидаса Сирвидиса «Жальгирис» отпустил на сбор перед игрой с Сербией. Матч пройдет в Клайпеде.