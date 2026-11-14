МБА выиграл у владивостокского «Динамо»

МБА одержал домашнюю победу над владивостокским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 114:95.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Данил Певнев, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов. В составе гостей 18 очков набрал Джейлен Блэкмон.

МБА одержал четвертую победу в девяти матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» с тремя победами и семью поражениями располагается на восьмой строчке.

В следующем матче москвичи 18 ноября примут «Самару». Владивостокский клуб 21 ноября сыграет дома с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Динамо» (Владивосток) — 114:95 (35:30, 32:32, 28:20, 19:13)

14 ноября. Москва. «Баскет Холл Москва».