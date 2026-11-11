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Курбанов провел 500-й матч в Единой лиге ВТБ

Дмитрий Сомов

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов провел 500-й матч в Единой лиге ВТБ, сообщил официальный сайт турнира. Пятисотой для 40-летнего баскетболиста стала домашняя игра регулярного чемпионата против владивостокского «Динамо».

ЦСКА победил со счетом 106:75 (32:21, 26:23, 29:24, 19:7). Московский клуб идет без поражений и выиграл девятый матч подряд на старте сезона-2026/27.

В составе армейцев самым результативным стал Ливио Жан-Шарль, набравший 17 очков. Самсон Руженцев оформил дабл-дабл — 15 очков и 10 подборов. У гостей Айзея Кроули записал на свой счет 28 очков и 12 подборов.

ЦСКА в третий раз за сезон преодолел отметку в 100 очков. Следующий матч команда проведет 14 ноября на выезде против «Самары».

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БК ЦСКА
Никита Курбанов
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