ЦСКА разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Самару» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 97:68.

У армейцев сразу пять игроков набрали 10 и более очков — Ливио Жан-Шарль (16), Амат М'Бай, Владимир Карпенко (оба — 12), Мело Тримбл и Иван Ухов (оба — 10). У самарцев 27 очков на счету Дмитрия Чебуркина.

ЦСКА одержал 10-ю победу подряд и лидирует в таблице чемпионата. «Самара» проиграла все 10 матчей и занимает последнее место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — ЦСКА (Москва) — 68:97 (23:29, 17:22, 8:22, 20:24)

14 ноября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».