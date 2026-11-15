«Зенит» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» победил «БЕТСИТИ Парму» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:71.

Больше всего очков набрал Крис Ледлум из питерской команды — 23. У хозяев лучшим стал Джеремайя Мартин — 17 очков.

«Зенит» одержал 8 побед при трех поражениях и занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги. «Парма» (4 победы и 6 поражений) располагается на седьмой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 71:93 (21:24, 19:21, 20:31, 11:17)

«Парма»: Мартин (17), Фоббс (15), Карпенков (14)

«Зенит»: Ледлум (23), Ховард (20), Ирэбу (14)

15 ноября. Пермь. «УДС Молот»