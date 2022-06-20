Агент Паскуаля подтвердил, что тренер останется в «Зените»

Официальный представитель Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский рассказал, что его клиент принял решение продолжить работу в «Зените» в сезоне-2022/23.

«У Чави действующий контракт с «Зенитом», он продолжит выполнять его в новом сезоне, — отметил «СЭ» агент. — Все публикации относительно ухода тренера этим летом — не более чем спекуляции. Мы не рассматривали другие предложения».

Ранее сообщалось, что 49-летний тренер может возглавить «Маккаби».

В прошлом сезоне Паскуаль впервые вывел клуб в плей-офф Евролиги, а в начале июня принес «Зениту» первый титул в истории, обыграв ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ (4-3 — в серии).

Это 17-й трофей в карьере испанского специалиста. Ранее он восемь лет возглавлял «Барселону» и отработал два сезона в «Панатинаикосе». Паскуаль возглавил клуб из Санкт-Петербурга в феврале 2020 года, сменив Жоана Пласу.