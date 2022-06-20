Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:38

Агент Паскуаля подтвердил, что тренер останется в «Зените»

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хавьер Паскуаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Официальный представитель Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский рассказал, что его клиент принял решение продолжить работу в «Зените» в сезоне-2022/23.

«У Чави действующий контракт с «Зенитом», он продолжит выполнять его в новом сезоне, — отметил «СЭ» агент. —  Все публикации относительно ухода тренера этим летом — не более чем спекуляции. Мы не рассматривали другие предложения».

Ранее сообщалось, что 49-летний тренер может возглавить «Маккаби».

В прошлом сезоне Паскуаль впервые вывел клуб в плей-офф Евролиги, а в начале июня принес «Зениту» первый титул в истории, обыграв ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ (4-3 — в серии).

Это 17-й трофей в карьере испанского специалиста. Ранее он восемь лет возглавлял «Барселону» и отработал два сезона в «Панатинаикосе». Паскуаль возглавил клуб из Санкт-Петербурга в феврале 2020 года, сменив Жоана Пласу.

БК Зенит
Хавьер Паскуаль
0
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
Плавать брассом, спорить басом. В плавании первыми поняли, как трансгендеры могут потопить женский спорт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» и спортивный директор клуба Пападопулос продлили сотрудничество на два года
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости