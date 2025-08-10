Баскетбол
10 августа, 17:16

«Зенит» объявил об уходе Ксавьера Муна

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Зенита» Ксавьер Мун покинул клуб, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

У 30-летнего американца завершился контракт с клубом. Из-за тра

«Зенит» высоко ценит вклад Ксавьера и благодарит его за успешное сотрудничество!» — говорится в сообщении клуба.

Мун выступал за «Зенит» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 13,5 очка, 5 передач, 4 подбора, 1,2 перехвата и 0,5 блок-шота. Из-за травмы коленного сустава, полученной в январе, он пропустил вторую часть сезона.

Источник: БК «Зенит»
