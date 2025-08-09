Агент Шведа о будущем игрока: «Ждем решения главного тренера «Зенита»

Официальный представитель Алексея Шведа Обрад Фимич в интервью «СЭ» опроверг сообщения о том, что дважды лучший снайпер Евролиги и Евробаскета-2017 собирается завершить карьеру.

«С удивлением прочитал эти слухи, — подчеркнул «СЭ» Фимич. — Алексей намерен играть еще минимум два сезона. Приоритет для него, — остаться в России. Надеюсь, что в предстоящем чемпионате Лиги ВТБ Швед будет представлять «Зенит». Мы ведем переговоры и ждем финального решения от главного тренера Александра Секулича. На мой взгляд, Алексей бы сбалансировал этот ростер. Особенно на позиции первого номера».

В Лиге ВТБ-2024/25 Швед в среднем набирал 9,0 очка, 2,2 подбора и 5,1 передачи (лучший результат команды). Защитник был одним из лучших игроков прошедшего плей-офф, в том числе став героем седьмого матча полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань».