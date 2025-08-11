Баскетбол
11 августа, 15:15

Сербские клубы планируют выступить в новом внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

По информации «СЭ», с высокой долей вероятности два сербских клуба составят конкуренцию шести российским командам в новом внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ. Пока названия иностранных коллективов держатся в секрете.

Новый турнир был анонсирован на совете лиги в июне. Его матчи пройдут с октября 2025 по март 2026 года.

Формат Кубка: восемь команд будут поделены на две группы по четыре команды. В регулярном чемпионате каждая команда в своей группе сыграет шесть матчей (по три матча дома и на выезде) с каждым из соперников своего квартета. Команды, занявшие первые-вторые места в своих группах, квалифицируются в «Финал четырех». Всего будет проведено 28 матчей в турнире — 24 в регулярном сезоне, четыре — в «Финале четырех».

Баскетбол
  • Александр Иванов

    зависит какие сербы.. первые 10 по силе играют в Евролиге, Еврокубке, Адриатической и Балканской лиге и у них график перегружен. Значит приедут сербские Самара и Астана

    12.08.2025

  • Valekka

    А 6 других?! Выходит,6 команд проведут всезоне 60 игр,а 6-44?!

    11.08.2025

  • Фирсыч

    Вместо еврокубков, сербы будут с нами играть?

    11.08.2025

    Амосов рассказал, почему начал предсезонку в «Самаре», а не в «Реале»

    Takayama

