Сербские клубы планируют выступить в новом внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ

По информации «СЭ», с высокой долей вероятности два сербских клуба составят конкуренцию шести российским командам в новом внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ. Пока названия иностранных коллективов держатся в секрете.

Новый турнир был анонсирован на совете лиги в июне. Его матчи пройдут с октября 2025 по март 2026 года.

Формат Кубка: восемь команд будут поделены на две группы по четыре команды. В регулярном чемпионате каждая команда в своей группе сыграет шесть матчей (по три матча дома и на выезде) с каждым из соперников своего квартета. Команды, занявшие первые-вторые места в своих группах, квалифицируются в «Финал четырех». Всего будет проведено 28 матчей в турнире — 24 в регулярном сезоне, четыре — в «Финале четырех».