«Локомотив-Кубань» обыграл «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ, Миллер и Найт набрали по 19 очков

«Локомотив-Кубань» обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 100:95.

Самыми результативными игроками в составе краснодарской команды стали защитники Патрик Миллер и Маркус Найт (по 19 очков), а также нападающий Ален Хаджибегович (18). В составе «Уралмаша» больше всего очков набрали защитники Крис Клемонс (28) и Михаил Кулагин (17), а также форвард Игорь Вольхин (21).

«Локомотив-Кубань» одержал восемь побед в девяти матчах и с показателем 88% побед идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата. В активе «Уралмаша» — пять побед в 10 матчах (56%) и пятое место.

21 ноября «Локомотив-Кубань» в гостях сыграет против «Динамо» из Владивостока, а «Уралмаш» 22 ноября примет «Енисей».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 95:100 (28:26, 21:25, 25:26, 21:23)

18 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».