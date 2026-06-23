«Астана» и «Динамо» из Владивостока стали новыми участниками Единой лиги ВТБ

«Астана» из Казахстана и владивостокское «Динамо» включены в число участников Единой лиги ВТБ, сообщила пресс-служба турнира.

«Астана» выступала в турнире с 2011 по 2025 год. Команда дважды выходила в четвертьфинал Единой лиги ВТБ — в 2017 и 2019 годах. Также клуб является 12-кратным чемпионом Казахстана.

«Динамо» впервые примет участие в розыгрыше Единой лиги ВТБ. Команда из Владивостока — чемпион Суперлиги 2024 года и бронзовый призер Кубка России-2026.

В июне стало известно, что в сезоне-2026/27 в Единой лиге ВТБ из-за финансовых проблем не сыграет «Пари Нижний Новгород».