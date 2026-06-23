Кущенко — о Дегтяреве: «Он понимает спорт. У нас очень хорошие рабочие отношения»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал «СЭ» о рабочих взаимоотношениях с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

— Как складывается работа с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым?

— У нас очень хорошие рабочие отношения с Михаилом Владимировичем Дегтяревым. Министр понимает спорт. Очень важно, что он поддерживает баскетбольные проекты фондом. КЭС-Баскет, МЛБЛ — это массовые истории. Михаилу Владимировичу и фонду спасибо за поддержку. Приятно, что министр спорта приходит и на матчи лиги ВТБ.

Ранее Кущенко допустил, что руководство Единой лиги ВТБ пригласит президента РФ Владимира Путина на финал плей-офф сезона-2026/27.