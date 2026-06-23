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Белорусский форвард Белянков вернулся в «Енисей»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Енисей» объявил о возвращении форварда Евгения Белянкова.

Белорус проведет в команде сезон-2026/27. Он уже выступал за красноярский клуб с 2022 по 2024 год.

— Дорогие болельщики, очень рад снова вернуться к вам. Прошло несколько лет, но я до сих пор помню атмосферу матчей, ваши эмоции, поддержку и ту энергию, которую вы дарили команде. Именно такие моменты остаются в памяти надолго и делают клуб по-настоящему родным.

Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время и продолжает верить в меня сегодня. Для любого игрока очень важно чувствовать эту связь с болельщиками.

Я возвращаюсь с огромным желанием снова выходить на площадку, бороться за каждый мяч и вместе с вами переживать радость побед. Впереди новый этап, новые цели и новые эмоции. Очень жду встречи с вами. До скорой встречи на паркете, — приводит слова Белянкова пресс-служба клуба.

В последние два сезона Белянков играл в «Уралмаше». В прошедшем сезоне он провел 31 матч, набирая в среднем 2,9 очка, 1,9 подбора, 0,4 передачи, 0,4 перехвата и 0,1 блокшота за 14 минут на площадке.

Источник: БК «Енисей»
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БК Енисей
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