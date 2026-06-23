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23 июня, 20:06

УНИКС подписал лучшего снайпера Единой лиги ВТБ сезона-2025/26 Михайловского

Алина Савинова

УНИКС заключил контракт с атакующим защитником Никитой Михайловским по схеме «1+1», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Баскетболист начинал карьеру в «Автодоре». В сезонах-2018/19 и 2020/21 он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В 2023-2025 годах Михайловский играл за ЦСКА, с которым стал двукратным чемпионом России и Единой лиги ВТБ (2024, 2025).

В сезоне-2025/26 Михайловский защищал цвета «Самары» и стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ. Он принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата, в которых его показатели составили 20,5 очка, 7,3 подбора и 3,0 передачи.

Также игрок трижды принимал участие в «Матче всех звезд» Единой лиги (2019, 2021, 2026).

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Баскетбол
БК УНИКС
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