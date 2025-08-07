Баскетбол
7 августа, 18:52

«Локомотив-Кубань» рассматривает подписание Винса Хантера

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Как стало известно «СЭ», «Локомотив-Кубань» может подписать однолетний контракт с Винсом Хантером.

31-летний американский центровой готов остаться в России после ухода из «Зенита», и вариант с «Локо» его устраивает. Если краснодарцы подпишут Хантера, то в команде будет четыре центровых. Впрочем, Ройс Хэмм может играть на позиции четвертого номера.

Пока не до конца понятна ситуация с Кириллом Елатонцевым. Уже продолжительное время ходят разговоры об определенных изменениях в его статусе.

БК Локомотив-Кубань
