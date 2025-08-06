Баскетбол
6 августа, 00:16

«Локомотив-Кубань» согласовал с «Зенитом» условия по переходу Андрея Мартюка

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Андрей Мартюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», центровой сборной России Андрей Мартюк покинет «Локомотив-Кубань» этим летом. Краснодарцы не смогли договориться с ЦСКА по сумме выкупа, но согласовали условия перехода 25-летнего игрока в «Зенит».

Контракт Мартюка с «Локомотивом» действовал до конца сезона-2027/28. С сине-бело-голубыми центровой подпишет длительное соглашение.

Мартюк станет третьим баскетболистом, который переезжает из Краснодара в Санкт-Петербург этим летом. Ранее состав сине-бело-голубых пополнили Владислав Емченко и Дмитрий Узинский, а коллектив возглавил экс-наставник железнодорожников Александр Секулич.

В сезоне-2024/25 Мартюк сыграл 50 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 8,1 очка, 4,9 подбора и 1,0 передачи.

Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
