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Сегодня, 12:15

Кущенко похвалил ЦСКА за подписание Аврамовича

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Баскетболист ЦСКА и сборной Сербии Алекса Аврамович
Алекса Аврамович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «СЭ» рассказал про снайперскую дуэль, которая впечатлила его в этом сезоне.

— Алекса Аврамович получил приз MVP октября, продемонстрировав отличную статистику. Как вам начало его этапа карьеры в ЦСКА?

— Аврамович — наш Дончич. Забивает на любой вкус. С закрытыми глазами, фантастическая дальняя попытка, реализованная одной рукой в матче с «Зенитом». Скоро будет забивать спиной к кольцу (смеется). Несомненно, ЦСКА подписал большого мастера, который влюбляет людей в баскетбол. В целом отрадно, что команды, несмотря на отсутствие еврокубков, продолжают находить ярчайших игроков, которые держат уровень баскетбола на высочайшем уровне. Для нас это очень важно. В субботу, 2 ноября, вручили награду Алексе. В этом сезоне решили делать статуэтки именными.

Баскетболист ЦСКА Алекса Аврамович (слева) и&nbsp;президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. «Аврамович — наш Дончич, он влюбляет людей в баскетбол». Интервью Сергея Кущенко

— Не меньше Аврамовича приза MVP первых двух месяцев был достоин и Патрик Миллер.

— Да, согласен. Их снайперская дуэль с Аврамовичем в московском матч, — одно из лучших личных противостояний за последние годы. В концовке они уже устроили своеобразный батл, забивая друг за другом (оба набрали по 30 очков. — Прим. «СЭ»). Это показывает, что у Патрика тоже есть огромный потенциал, который он не смог раскрыть в плей-офф прошлого сезона, но стал одним из лидеров «Локо» в этом чемпионате.

Баскетбол
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
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