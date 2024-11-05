Президент Единой лиги ВТБ — о призе MVP месяца для защитника ЦСКА, победе «Зенита» над «Локо» и яркой игре российских баскетболистов.

На старте сезона Единой лиги ВТБ российские топ-клубы идут очень плотно. У ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива-Кубань» по девять побед (у армейцев матч в запасе), у УНИКСа — восемь. А очные матчи лидеров, которые благодаря новому календарю турнира проходят почти каждую неделю, радуют бескомпромиссной борьбой. После матча недели «Локо» — «Зенит», где гости смогли увезти победу из Краснодара, «СЭ» удалось пообщаться с президентом международного турнира Сергеем Кущенко.

Чтобы обыграть «Зенит», необходимы сверхусилия от лидеров

— «Локо» проиграл второй матч подряд прямому конкуренту. Можно сказать, что соперники поняли, как противостоять быстрому баскетболу краснодарцев?

— Хотел бы начать с того, что у нас три недели подряд свое «Каждое воскресенье» (культовый фильм Оливера Стоуна, посвященный американскому футболу. — Прим. «СЭ»). В прайм-тайм проходят суперматчи, которые собираются полные трибуны. Участником трех этих игр был «Локомотив-Кубань». Краснодарцы придерживаются своей философии (задействовать местных игроков), тактики широкой ротации. Однако в матче с «Зенитом» их подвела очень слабая реализация дальних бросков (2/21), причем многие из них были открытыми. Это баскетбол, такие дни бывают. Поэтому я не думаю, что «Локо» исчерпал свой потенциал, но, чтобы обыграть многоопытный «Зенит», необходимы сверхусилия от лидеров. Однако Би Джей Джонсон свои броски не забил, стушевался в концовке и Кливленд, хотя именно в таких играх ждешь от Антониуса хладнокровия. На Миллере часто сдваивались, не позволив ему поймать кураж. Да, Патрик провел хороший матч, но был не так ярок в атаке, как в последних играх.

«Зенит» очень детально подготовился к сопернику в защите. В атаке же солировали Трент Фрейзер и Ксавьер Мун. Они доставили максимум проблем своим визави. Реализовали броски с хорошим процентом, вскрывали оборону за счет проходов и делали классные скидки на периметр. Где-то и Алекс Пойтресс сказал свое веское слово. Получился отличный матч, и здорово, что благодаря новому календарю мы увидим еще как минимум два очных противостояния этих оппонентов.

— В этом сезоне почти каждую неделю есть матчи, на которые продают все билеты. Чем можно объяснить такой интерес болельщиков?

— Организация на очень высоком уровне. Особенно в этом аспекте хочу похвалить ЦСКА. Шоу перед матчами с «Зенитом», когда клуб привлекал своего беттинг-партнера, и «Локо» — это великолепная командная работа. Болельщики не оставляют такое без внимания, рассказывают об этом своим друзьям, и получается такое сарафанное радио. Это позволяет заполнять трибуны и в будние дни, на матчах с не самыми топовыми соперниками. Другие наши баскетбольные города — Пермь, Петербург, Казань, Краснодар — также радуют высокой посещаемость. Здорово прибавил и Красноярск. Прошлый сезон команда отыграла великолепно, и болельщики стали приходить на трибуны. Матч с «Самарой» на этой неделе — яркое тому подтверждение (на арену «Север» пришло около двух тысяч человек. — Прим. «СЭ»).

— Алекса Аврамович получил приз MVP октября, продемонстрировав отличную статистику. Как вам начало его этапа карьеры в ЦСКА?

— Аврамович — наш Дончич. Забивает на любой вкус. С закрытыми глазами, фантастическая дальняя попытка, реализованная одной рукой в матче с «Зенитом». Скоро будет забивать спиной к кольцу (смеется). Несомненно, ЦСКА подписал большого мастера, который влюбляет людей в баскетбол. В целом отрадно, что команды, несмотря на отсутствие еврокубков, продолжают находить ярчайших игроков, которые держат уровень баскетбола на высочайшем уровне. Для нас это очень важно. В субботу, 2 ноября, вручили награду Алексе. В этом сезоне решили делать статуэтки именными.

Баскетболисты Ксавьер Мун (справа) против Владислава Емченко. Фото Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

К декабрю мы уже увидим, как работают именно организации

— Не меньше Аврамовича приза MVP первых двух месяцев был достоин и Патрик Миллер.

— Да, согласен. Их снайперская дуэль с Аврамовичем в московском матч, — одно из лучших личных противостояний за последние годы. В концовке они уже устроили своеобразный батл, забивая друг за другом (оба набрали по 30 очков. — Прим. «СЭ»). Это показывает, что у Патрика тоже есть огромный потенциал, который он не смог раскрыть в плей-офф прошлого сезона, но стал одним из лидеров «Локо» в этом чемпионате.

Баскетболист Калеб Агада (справа). Фото Пресс-служба БК «Автодор»

— Если говорить про игроков, которые, как и Аврамович, дебютировали в Лиге ВТБ, кого бы вы выделили?

— Очень сильного игрока в лице Калеба Агады нашел «Автодор». В матче с «Астаной» нигериец сделал трипл-дабл, который стал всего десятым в истории нашего турнира. Безусловно, это лидер атак саратовцев, который вполне может затащить свою команду в плей-офф. Очень хорош Ксавьер Мун, который стал мотором «Зенита». А какой великолепный у парня прыжок при росте 188 см! В «Пари НН» очень понравился Зак Наталл. По телевизору вряд ли можно увидеть тот объем работы, который он выполняет. Вживую это завораживает. Видно, как Зак быстро принимает решения, как видит площадку, насколько он быстрый, как обыгрывает на раскачке. Порой Лига ВТБ раскрывает возможности игроков, которые не могли показать себя в других чемпионатах, не получая такие роли. Плюс очень серьезная конкуренция. В каждом матче ты должен действовать на максимуме, чтобы быть конкурентоспособным. За счет этого раскрывается потенциал. Посмотрите прошлый сезон. Где сейчас играет Ксавьер Рэтан-Мэйс, Ненад Димитриевич, который приехал в Россию довольно сырым игроком. Радует, что мы не выпадаем из общей конструкции мужского баскетбола. Держим уровень. В первую очередь за счет своих клубов. Да, сейчас непросто, но мы работаем над этим.

— Кого бы из россиян выделили на старте чемпионата?

— Отмечу Тимофея Герасимова, который принял непростое решение вернуться из большого клуба в «Енисей», где он сейчас лучший по всем основным показателям. Наверное, если бы в «Зените» его использовали несколько по-другому, то он бы тоже был полезен. Все-таки хороший возраст, хорошие навыки, хорошее функциональное состояние. С другой стороны, это коммерческая история, коммерческая лига. Результат нужен здесь и сейчас. Андрей Зубков нашел команду, где ему доверяют на 150 процентов, и в таких условиях он демонстрирует весь свой потенциал. МБА во много держится на нем, других ветеранах, но и молодежь постепенно набирается у них опыта, чтобы сделать следующий шаг. Наверное, хочется, чтобы прогресс был быстрее, но, с другой стороны, пока сыграно не так много игр. Возможно, еще кто-то выстрелит. Меня впечатляет прогресс Кирилла Елатонцева, который при таком подходе к делу скоро может стать одним из лучших центровых Единой лиги. Это к вопросу, если ты не дашь время молодому игроку и не оценишь, как он принимает решение в сложных матчах, то его истинный потенциал так и останется загадкой.

Баскетболисты Андрей Зубков против Глеба Голдырева. Фото Анна Шамина

Как будто к декабрю мы уже увидим, как работают именно организации. Мы сначала обсуждаем скаутинг, выбор тренеров, а вот в декабре мы увидим, кому и что надо править. И такие моменты обязательно будут.