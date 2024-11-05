Кущенко назвал главные факторы победы «Зенита» над «Локомотивом-Кубань»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «СЭ» отметил, что «Локомотив-Кубань» вряд ли исчерпал свой потенциал. На старте сезона подопечные Андрея Ведищева выиграли девять матчей подряд, однако затем уступили ЦСКА и «Зениту».

«Краснодарцы придерживаются своей философии (задействовать местных игроков), тактики широкой ротации. Однако в матче с «Зенитом» их подвела очень слабая реализация дальних бросков (2/21), причем многие из них были открытыми. Это баскетбол, такие дни бывают. Поэтому я не думаю, что «Локо» исчерпал свой потенциал, но, чтобы обыграть многоопытный «Зенит», необходимы сверхусилия от лидеров. Однако Би Джей Джонсон свои броски не забил, стушевался в концовке и Кливленд, хотя именно в таких играх ждешь от Антониуса хладнокровия. На Миллере часто сдваивались, не позволив ему поймать кураж. Да, Патрик провел хороший матч, но был не так ярок в атаке, как в последних играх.

«Зенит» очень детально подготовился к сопернику в защите. В атаке же солировали Трент Фрейзер и Ксавьер Мун. Они доставили максимум проблем своим визави. Реализовали броски с хорошим процентом, вскрывали оборону за счет проходов и делали классные скидки на периметр. Где-то и Алекс Пойтресс сказал свое веское слово. Получился отличный матч, и здорово, что благодаря новому календарю мы увидим еще как минимум два очных противостояния этих оппонентов», — сказал Кущенко «СЭ».

У ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива-Кубань» по девять побед (у столичного клуба матч в запасе), у УНИКСа — восемь.