Амосов рассказал, почему начал предсезонку в «Самаре», а не в «Реале»
Защитник сборной России Егор Амосов в интервью «СЭ» отметил, что присоединится к «Реалу» в конце августа.
— Как у вас с отпуском в этом году, учитывая, что провели долгий сбор с командой U-20?
— Все в порядке. После окончания клубного сезона я почти максимально отстранился от тренировок, готовился к экзаменам. Сейчас, перед началом сезона, у меня есть еще месяц, чтобы полностью восстановиться.
— Какие экзамены сдавали?
— Речь о ЕГЭ. У меня направление физмат, поэтому сдавал физику, математику и русский язык.
— Удачно?
— В целом нормально. На бюджет бы прошел.
— Стесняюсь спросить, почему физмат?
— Легко это дается. Видимо, технический склад ума, выбрал это направление еще в детстве.
— Удивили. А какие планы дальше?
— В конце августа планирую ехать в «Реал», если все благополучно сложится. Предсезонку же начал с «Самарой», мы остались в добрых отношениях. В клубе пошли мне навстречу.
— А почему сразу было бы не поехать в «Реал», если, опять же, все пройдет удачно?
— У них подготовка начинается позже.