Амосов рассказал, почему начал предсезонку в «Самаре», а не в «Реале»

Защитник сборной России Егор Амосов в интервью «СЭ» отметил, что присоединится к «Реалу» в конце августа.

— Как у вас с отпуском в этом году, учитывая, что провели долгий сбор с командой U-20?

— Все в порядке. После окончания клубного сезона я почти максимально отстранился от тренировок, готовился к экзаменам. Сейчас, перед началом сезона, у меня есть еще месяц, чтобы полностью восстановиться.

— Какие экзамены сдавали?

— Речь о ЕГЭ. У меня направление физмат, поэтому сдавал физику, математику и русский язык.

— Удачно?

— В целом нормально. На бюджет бы прошел.

— Стесняюсь спросить, почему физмат?

— Легко это дается. Видимо, технический склад ума, выбрал это направление еще в детстве.

— Удивили. А какие планы дальше?

— В конце августа планирую ехать в «Реал», если все благополучно сложится. Предсезонку же начал с «Самарой», мы остались в добрых отношениях. В клубе пошли мне навстречу.

— А почему сразу было бы не поехать в «Реал», если, опять же, все пройдет удачно?

— У них подготовка начинается позже.