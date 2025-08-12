Баскетбол
12 августа, 12:38

Центровой Хаджибегович пополнил «Автодор»

Павел Лопатко

«Автодор» объявил о подписании контракта с центровым Аленом Хаджибеговичем. Соглашение с 26-летним уроженцем Черногории, который играет за сборную Катара, рассчитано до конца сезона-2025/26.

В сезоне-2024/25 Хаджибегович играл за английский «Лондон Лайонс», с которым вышел в полуфинал плей-офф суперлиги. Он набирал 12,7 очка, выполняя 8 подборов и 2 передачи в среднем за игру.

Также центровой выступал за «Руну» в 2019-2021 годах, литовский «Леткабелис», польскую «Зелена-Гуру», черногорские «Будучность» и «Ловчен», катарские «Аль-Садд» и «Аль-Хор», а также японский «Гифу Свупс».

Источник: БК «Автодор»
