Стив Нэш, Александр Волков и Модестас Паулаускас будут введены в Зал баскетбольной славы

Легендарные баскетболисты Стив Нэш, Светислав Пешич и Александр Волков вошли в список из 12 человек, которые включены в Зал славы ФИБА в 2020 году.

Объявление класса-2020 состоялось только сейчас из-за пандемии. Онлайн-церемония включения новых членов состоится 18 июня. Одновременно в Зал славы введут и класс-2021, который будет представлен 1 апреля.

Помимо Нэша (Канада), Пешича (Сербия) и Волкова (Украина) в 2020 году членами Зала славы стали: Изабелль Фьялковски (Франция); Мечислав Лопатка (Польша); Агнес Немет (Венгрия); Парк Шин Джа (Корея); Модестас Паулаускас (Литва); Кеничи Сако (Япония); Юре Здовц (Словения); Рубен Маньяно (Аргентина); Тара Ван Дервир (США).