Олимпийский чемпион Сергей Тараканов избран в Зал славы FIBA

Олимпийский чемпион 1988 года по в составе сборной СССР баскетболу Сергей Тараканов избран в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Сердечно поздравляем Сергея Николаевича. Своей блестящей игрой он, безусловно, заслужил признание мировой баскетбольной общественности. Это настоящий игрок-икона, с именем которого связаны все успехи сборной СССР в 80-е годы. Мы очень рады и счастливы, что наши выдающиеся игроки и тренеры отмечаются крупнейшими мировыми организациями.

Это настоящие легенды, которые создавали яркую баскетбольную историю нашей страны. Здорово, когда их выдающиеся заслуги признаются не только у нас, но и мировым сообществом», – сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Тараканов за карьеру завоевал золото и бронзу Олимпийских игр в 1988 и 1980 годах, золото и серебро чемпионата мира 1982 и 1986 года, стал трехкратным чемпионом Европы. РФБ выдвинула кандидатуру Тараканова в 2017 году. Он стал 15-м представителем советского и российского баскетбола в Зале славы FIBA.