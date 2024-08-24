Лукич не разочарован молодыми дебютантами сборной России

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мнением об игре молодых баскетболистов, впервые вызванных в команду, и отметил, что их ошибки в ряде ситуаций были ожидаемы.

— Молодыми дебютантами я не разочарован, — сказал Лукич после игры с Венесуэлой (68:63). — Невооруженным глазом видно, что их трясет от волнения — зал, болельщики, давление. Но с другой стороны, именно через такие матчи игроки растут. Чтобы потом не стать теми, кто будет махать полотенцем на скамейке. Но ситуация для меня под контролем, все идет так, как я ожидал. Молодой игрок добивается увеличения игрового времени не через набранные очки или что-то такое, а через ошибки. Да, порой они не выполняют установку, но не потому, что не хотят. В этом матче дебютировали Лев Свинин и Глеб Фирсов, оба из Перми — это интересный материал, и один, и второй. Но им нужно очень много пахать на тренировках. Недостатки у них есть, но ведь никто не рождается готовым баскетболистом. И я тоже не родился готовым тренером. Будете выкладываться, будет и прогресс. Моя задача — дать толчок.

Напомним, что в составе национальной команды в Перми, кроме Свинина и Фирсова, дебютировали Максим Огарков, Михаил Дулкай, Кирилл Темиров, Илья Ермаков, Марк Тихоненко.