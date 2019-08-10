Андрей Воронцевич: "Опытные партнеры не вставляют палки в колеса молодым"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич рассказал, как чувствует себя в роли ветерана команды.

– Все понимают, зачем мы здесь и за кого играем, – цитирует Воронцевича официальный сайт РФБ. – За сборную ты выступаешь на одном энтузиазме, и я надеюсь, что он передается другим ребятам. Наш тренер Сергей Базаревич приветствует более быстрый, мобильный баскетбол, и мы тоже подстраиваемся под этот стиль. Поэтому каждый должен быть готов не только физически, но и морально. Надеюсь, что мы все заряжены, все готовы друг другу помогать. Если так будет и в Китае, то у нас есть все шансы побороться за медали.

– Сейчас, передавая опыт новому поколению, вспоминаете, как когда-то вам свой опыт передавали Андрей Кириленко, Виктор Хряпа и другие звезды начала 2000-х?

– Да, трогательно сейчас вспоминать те моменты, когда ты молод и активен, полон энтузиазма, окрылен, когда пытаешься проявить себя… И да, иногда что-то не получается, но и в хорошие, и в плохие моменты тебя поддерживают старшие товарищи – как я их называю, "старшие научные сотрудники". Опытные партнеры всегда должны быть ценны именно тем, что не вставляют палки в колеса молодым, а подбадривают их, всегда находятся рядом и готовы помочь советом.

Ребята и сами готовы развиваться, это нормально, но иногда не помешает подсказка со стороны. Не так, что "Вот, я семи пядей во лбу, знаю лучше", а просто: "Посмотри, попробуй вот так". Если человек захочет тебя услышать и найдет применение твоему совету – будет здорово. А пытаться критиковать… Они и так знают, где и когда у них что-то не очень получилось. Доброжелательное отношение – залог успеха.

– Три молодых разыгрывающих в команде – не от хорошей жизни. Что нужно, чтобы компенсировать отсутствие травмированных Дмитрия Хвостова и Ивана Ухова? Как сделать, чтобы они смотрели трансляции из Китая и радовались за нас?

– Прежде всего – не торопиться. Быть уверенными друг в друге. Команда должна знать и понимать, что она делает. Как говорит наш тренер – быть живой и на площадке, и на скамейке. Быть единым целым. Главное – без суеты. Иногда мы все-таки чересчур суетимся. Разыгрывающие у нас молодые, активные, быстрые, и порой это приводит к сумбуру. Это понятно: сейчас идет только второй игровой цикл из четырех. Не торопиться, готовиться своим чередом и оставаться вместе и в горе, и в радости. По-другому нельзя.