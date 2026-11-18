Уоглер набрал 136 очков за первые 11 игр НБА со скамейки — лучший результат в истории «Клипперс»

Новичок «Лос-Анджелес Клипперс» Китон Уоглер набрал 136 очков за первые 11 матчей в НБА, причем каждый раз выходил на площадку со скамейки запасных. Это лучший результат в истории клуба среди баскетболистов, которые начали карьеру в лиге с 11 игр исключительно в резерве.

Сайт «Клипперс» также привел сравнение с другими новичками НБА. За четыре последних сезона только Дилан Харпер и Седрик Коуард набрали не менее 136 очков за первые 11 матчей при условии, что все эти игры начинали со скамейки. В прошлом чемпионате Харпер заработал 150 очков, а Коуард — 163.

Уоглеру — 19 лет, «Клипперс» выбрали его под пятым номером на драфте 2026 года. В матче 13 ноября против «Оклахомы» он набрал 14 очков и помог команде победить со счетом 113:112. Самым результативным у хозяев был Брук Лопес с 26 очками, еще 24 добавил Дариус Гарленд. «Клипперс» выиграли этот матч, набрав последние семь очков подряд.