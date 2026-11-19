«Майами» переиграл «Милуоки», Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Майами» переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:130. Игра прошла на арене «Касейя Центр» в Майами.

Форвард «Хит» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 27 очков и 14 подборов.

В другой встрече «Торонто» на своем паркете потерпел поражение от «Вашингтона» — 99:102.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Милуоки» — 137:130 (34:23, 40:25, 38:38, 25:44)

Май: Я. Адетокумбо (27 + 14 подборов), Адебайо (26), Митчелл (24).

Мил: Кузма (26), Беррис (20), Якучионис (20).

«Торонто» — «Вашингтон» — 99:102 (23:29, 24:20, 32:29, 20:24)

Т: Куикли (24), Бэттл (19), Уолтер (18), Шэд (15).

В: Дэвис (25 + 14 подборов), Дибанца (23 + 12 подборов), Джордж (20).