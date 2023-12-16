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Сегодня, 08:41

50 очков Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Финикс»

Руслан Минаев
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«Нью-Йорк» на выезде победил «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:122.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, который набрал 50 очков, реализовав 9 из 9 трехочковых бросков.

«Нью-Йорк» поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции — 14 побед в 24 матчах.

«Финикс» занимает 10-ю строчку таблицы «Запада» — 13 побед и 12 поражений.

НБА. Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Нью-Йорк» — 122:139 (30:31, 38:32, 31:34, 23:42)

Ф: Дюрэнт (29), Букер (28), Нуркич (21+12 подборов)

Н-Й: Брансон (50), Рэндл (23), Барретт (21)

16 декабря. Финикс. «Footprint Center».

НБА
БК Нью-Йорк Никс
БК Финикс Санс
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