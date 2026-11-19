«Филадельфия» победила «Орландо», Леброн набрал 22 очка

«Филадельфия» выиграла у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:116. Игра прошла на стадионе «Киа Центр» в Орландо.

Форвард «Севенти Сиксерс» Леброн Джеймс набрал 22 очка. У «Мэджик» дабл-даблом отметился форвард Франц Вагнер.

В других встречах «Кливленд» потерпел поражение от «Мемфиса» (121:124), «Хьюстон» переиграл «Индиану» (119:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Филадельфия» — 116:121 (40:27, 29:37, 28:28, 19:29)

О: Ф. Вагнер (27 + 11 передач), Саггс (18), Блэк (15), Картер (15).

Ф: Эмбиид (26), Эджкомб (24), Джеймс (22), Саймонс (18).

«Кливленд» — «Мемфис» — 121:124 (37:30, 35:41, 27:29, 22:24)

К: Митчелл (34), Аллен (19), Хезоня (16), Харден (14), Томас (14).

М: Спенсер (26), Кауард (20), Бузер (18), Хендрикс (18).

«Индиана» — «Хьюстон» — 104:119 (28:39, 18:23, 30:31, 28:26)

И: Сиакам (24), Убре (17), Джексон (15), Макконнелл (14).

Х: Дюрант (21), Шеппард (20), Смит (17), Ванвлит (15), Томпсон (15).