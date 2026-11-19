«Бруклин» на своем паркете проиграл «Чикаго», Дёмин набрал 22 очка
«Бруклин» потерпел поражение от «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:137. Игра прошла на арене «Барклайс Центр» в Нью-Йорке.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Буллз» Матас Бузелис, который набрал 25 очков.
Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин сыграл 31 минуту, набрал 22 очка, сделал 4 подбора и 4 результативные передачи.
«Чикаго» с результатом 4-10 идет на 12-м месте в Восточной конференции. «Бруклин» располагается на 14-й строчке — 3-11.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Чикаго» — 107:137 (21:37, 30:39, 26:35, 30:26)
Б: Дёмин (22), Рэндл (17), Браун (15), Траоре (13).
Ч: Бузелис (25), Гидди (18 + 14 подборов), Пауэлл (17), Смит (14), Клэкстон (14).
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