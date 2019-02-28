Энтони Дэвис: "Я не хочу сидеть на скамейке в четвертой четверти"

Форвард "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис недоволен намерением тренерского штаба команды оставлять его на скамейке в четвертой четверти матча. "Пеликанс" избрали такую тактику после заявления агента Дэвиса о его желании уйти.

– Все хотят играть в четвертой четверти, – цитирует ESPN Дэвиса. – Конечно, это расстраивает. Я никогда не был тем парнем, который отсиживается в четвертой четверти. Всегда играл и делал все, что могу, чтобы добиваться результата в каждый момент, который провожу на площадке.