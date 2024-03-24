«Атланта» разгромила «Шарлотт» с преимуществом в 41 очко
«Атланта» дома разгромила «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:91.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Деджонте Мюррей, набравший 28 очков.
В параллельном матче «Сакраменто» на выезде победил «Орландо» — 109:107.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Шарлотт» — 132:91 (30:28, 36:20, 33:26, 33:17)
А: Маррей (28 + 12 передач), Фернандо (25), Мэтьюз (20)
Ш: Бриджес (27), Миллер (13), Ричардс (12 + 16 подборов)
«Орландо» — «Сакраменто» — 107:109 (26:27, 30:27, 25:27, 26:28)
О: Айзек (25), Банкеро (22), Вагнер (18)
С: Фокс (31), Мюррей (22), Сабонис (21 + 14 подборов)
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