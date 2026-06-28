«Шарлотт» обменял Бриджеса в «Финикс» на Аллена и О'Нила

Форвард Майлз Бриджес в результате обмена перешел из «Шарлотта» в «Финикс», сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания в соцсети X.

Также «Хорнетс» отдали пик первого раунда драфта НБА-2029 и пик второго раунда драфта 2027 года. В обмен команда получила защитника Грейсона Аллена, форварда Ройса О'Нила и пик первого раунда драфта 2033 года.

Бриджес играл за «Шарлотт» с 2018 года. В прошедшем сезоне он в среднем набирал 17,1 очка, 5,8 подбора и 3,2 передачи.