Центровой «Оклахомы» Хартенштайн подпишет новый контракт на 3 года и 75 миллионов долларов

Центровой Айзея Хартенштайн подпишет новый контракт с «Оклахомой», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Новое соглашение с 28-летним баскетболистом будет рассчитано на три года. По нему он заработает 75 миллионов долларов.

Хартенштайн выступает за «Оклахому» с 2024 года. В прошедшем сезоне центровой провел 46 матчей в регулярном чемпионате НБА, в которых набирал в среднем 9,2 очка, 9,4 подбора и 3,6 передачи за 24 минуты на паркете. В плей-офф — 9,1 очка, 8,3 подбора и 2,6 передачи за 23 минуты в 15 встречах.