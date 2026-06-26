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Леброн Джеймс не позвал Мозгова на вечеринку в честь годовщины трофея: «Хотелось бы там оказаться, попить вина»

Дарик Агаларов
корреспондент

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов рассказал «СЭ», что Леброн Джеймс не приглашал его на вечеринку в честь 10-летия чемпионства клуба.

41-летний Джеймс устроил вечеринку в Сен-Тропе, где собрался со своими экс-одноклубниками по «Кливленду», чтобы отметить победу команды в плей-офф НБА в сезоне-2015/16.

«Да, я видел видео этой вечеринки. Мне никто не писал и не звонил. Если бы меня позвали, то я с удовольствием присоединился бы. Конечно, мне бы тоже хотелось там оказаться, вина попить», — сказал Мозгов «СЭ».

В состав звездной компании на Французской Ривьере вошли Кевин Лав, Джей Ар Смит, Ричард Джефферсон, Тристан Томпсон, Ченнинг Фрай, Иман Шамперт и Мэттью Деллаведова. В сети завирусились кадры, на которых Леброн «зажигает» на танцполе и открывает гигантскую бутылку шампанского вместе с легендами «Кавальерс».

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НБА
БК Кливленд Кавальерс
Леброн Джеймс
Тимофей Мозгов
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