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Итоги второго раунда драфта НБА 2026 года

Евгений Козинов
Корреспондент

В Бруклине на арене «Барклайс Центр» состоялась церемония второго раунда драфта НБА 2026 года.

Российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко был выбран «Чикаго» под общим 56-м номером. Он был единственным россиянином на драфте в этом году.

Второй раунд драфта НБА-2026

31. «Нью-Йорк» — Брюс Торнтон (Университет штата Огайо)

32. «Мемфис» — Ричи Сондерс (Университет Бригама Янга)

33. «Бруклин» — Исайя Эванс (Университет Дьюка)

34. «Сакраменто» — Мелик Томас (Университет Арканзаса)

35. «Сан-Антонио» — Тревон Бразил (Университет Арканзаса)

36. «Клипперс» — Баба Миллер (Университет Цинциннати)

37. «Оклахома-Сити» — Райан Конвелл (Университет Луисвилла)

38. «Чикаго» — Брэйден Смит (Университет Пердью)

39. «Хьюстон» — Джек Кайил (Университет Альбы Берлина)

40. «Бостон» — Диллон Митчелл (Университет Сент-Джонса)

41. «Майами» — Отега Оуэ (Университет Кентукки)

42. «Сан-Антонио» — Джа'Коби Гиллеспи (Университет Теннесси)

43. «Бруклин» — Тайлер Билодо (UCLA)

44. «Сан-Антонио» — Малик Браун (Университет Дьюка)

45. «Сакраменто» — Эмануэль Шарп (Университет Хьюстона)

46. «Орландо» — Феликс Окпара (Университет Теннесси)

47. «Финикс» — Тайлер Никель (Университет Вандербилта)

48. «Даллас» — Тоби Лавал (Университет Вирджиния Тек)

49. «Денвер» — Брайс Хопкинс (Университет Сент-Джонса)

50. «Торонто» — Джейден Брэдли (Университет Аризоны)

51. «Вашингтон» — Изайя Нельсон (Университет Южной Флориды)

52. «Клипперс» — Анри Висаар (Университет Северной Каролины)

53. «Хьюстон» — Угонна Оньенсо (Университет Вирджинии)

54. «Голден Стэйт» — Ладжае Джонс (Университет Флориды)

55. «Нью-Йорк» — Ник Мартинелли (Северо-Западный университет)

56. «Чикаго» — Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»)

57. «Атланта» — Нарсисс Нгой («Пуатье»)

58. «Нью-Орлеан» — Джарон Пьер-младший (Университет Саутерн Методист)

59. «Миннесота» — Трей Кауфман-Ренн (Университет Пердью)

60. «Вашингтон» — Малик Льюис («Сауф Ист Мельбурн»)

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