Итоги второго раунда драфта НБА 2026 года
В Бруклине на арене «Барклайс Центр» состоялась церемония второго раунда драфта НБА 2026 года.
Российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко был выбран «Чикаго» под общим 56-м номером. Он был единственным россиянином на драфте в этом году.
Второй раунд драфта НБА-2026
31. «Нью-Йорк» — Брюс Торнтон (Университет штата Огайо)
32. «Мемфис» — Ричи Сондерс (Университет Бригама Янга)
33. «Бруклин» — Исайя Эванс (Университет Дьюка)
34. «Сакраменто» — Мелик Томас (Университет Арканзаса)
35. «Сан-Антонио» — Тревон Бразил (Университет Арканзаса)
36. «Клипперс» — Баба Миллер (Университет Цинциннати)
37. «Оклахома-Сити» — Райан Конвелл (Университет Луисвилла)
38. «Чикаго» — Брэйден Смит (Университет Пердью)
39. «Хьюстон» — Джек Кайил (Университет Альбы Берлина)
40. «Бостон» — Диллон Митчелл (Университет Сент-Джонса)
41. «Майами» — Отега Оуэ (Университет Кентукки)
42. «Сан-Антонио» — Джа'Коби Гиллеспи (Университет Теннесси)
43. «Бруклин» — Тайлер Билодо (UCLA)
44. «Сан-Антонио» — Малик Браун (Университет Дьюка)
45. «Сакраменто» — Эмануэль Шарп (Университет Хьюстона)
46. «Орландо» — Феликс Окпара (Университет Теннесси)
47. «Финикс» — Тайлер Никель (Университет Вандербилта)
48. «Даллас» — Тоби Лавал (Университет Вирджиния Тек)
49. «Денвер» — Брайс Хопкинс (Университет Сент-Джонса)
50. «Торонто» — Джейден Брэдли (Университет Аризоны)
51. «Вашингтон» — Изайя Нельсон (Университет Южной Флориды)
52. «Клипперс» — Анри Висаар (Университет Северной Каролины)
53. «Хьюстон» — Угонна Оньенсо (Университет Вирджинии)
54. «Голден Стэйт» — Ладжае Джонс (Университет Флориды)
55. «Нью-Йорк» — Ник Мартинелли (Северо-Западный университет)
56. «Чикаго» — Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»)
57. «Атланта» — Нарсисс Нгой («Пуатье»)
58. «Нью-Орлеан» — Джарон Пьер-младший (Университет Саутерн Методист)
59. «Миннесота» — Трей Кауфман-Ренн (Университет Пердью)
60. «Вашингтон» — Малик Льюис («Сауф Ист Мельбурн»)