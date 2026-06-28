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Джимми Батлер о своем возвращении на паркет: «Будем ехать, пока колеса не отвалятся»

Павел Лопатко

Нападающий «Голден Стэйт» Джимми Батлер рассказал, что намерен вернуться на паркет в сезоне-2026/27 после операции на крестообразной связке правого колена.

«Я вернусь тем, кем всегда был. Вероятно, даже лучше, если говорить честно. Я знаю, что когда вернусь, все еще буду топ-игроком. У меня в запасе есть пара хороших сезонов, и мы будем ехать, пока колеса не отвалятся.

Конец — плохое слово, но я хочу завершить именно здесь. Закончить карьеру здесь. Эта организация высшего уровня. Она лучшая. Будем честны. Она лучшая. Ты играешь с одним из величайших игроков в истории. Я благодарен за возможность быть свидетелем этого. Я хочу внести свой вклад и вернуть эту организацию на вершину, где ей и место», — цитирует 36-летнего американца ESPN.

У Батлера истекает контракт на 56,8 миллиона долларов США, что сделает его неограниченно свободным агентом следующим летом. При этом он станет доступен для продления соглашения 6 февраля, почти ровно через год после операции и за пять дней до дедлайна обменов в 2027 году.

Батлер в 38 матчах за «Голден Стэйт» в регулярном чемпионате НБА набирал в среднем 20 очков за игру, 5,6 подбора и 4,9 передачи.

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Джимми Батлер
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