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25 июня, 05:07

«Миннесота» в гостях победила «Вашингтон», Косу набрала два очка

Павел Лопатко

«Миннесота» на чужом паркете победила «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 78:76.

Самым результативным игроком встречи стала защитник «Вашингтона» Соня Ситрон — у нее 28 очков.

Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу набрала два очка. Также у нее два подбора.

«Миннесота» (14-4) лидирует в таблице Западной конференции женской НБА. «Вашингтон» (8-8) идет на четвертом месте в Восточной конференции.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Миннесота» — 76:78 (24:19, 16:21, 18:10, 18:28)

В: Ситрон (28 очков), Ириафен (13 + 11 подборов), Остин (11 + 16 подборов)

М: Ховард (21 + 15 подборов), Майлс (21), Макбрайд (19)

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Анастасия Олаири Косу
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