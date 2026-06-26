Обама — о разыгрывающем «Никс» Брансоне: «Король Нью-Йорка»

Бывший президент США Барак Обама оценил выступление разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона в прошедшем сезоне НБА.

14 июня «Никс» обыграли «Сан-Антонио» (4-1) в финальной серии и впервые с 1973 года стали чемпионами НБА. Брансон был признан самым ценным игроком финала — в среднем он набирал в серии 32,6 очка, 4,2 подбора и 4,6 передачи за игру

«Брансон — это стойкость, выносливость и ментальная сила. Он просто говорит: «Я буду продолжать идти вперед, я не сомневаюсь в себе, и я не дам своей команде повода усомниться во мне». Его выбрали во втором раунде драфта, а он стал чемпионом — думаю, никто этого не предвидел, не ожидал такого. Я не могу придумать много других примеров парней с таким ростом, чтобы они были способны так рвать и метать.

У этого парня сердце чемпиона. Это можно увидеть, просто наблюдая за ним с его отцом в конце игры — как много это для них значило, всю работу, которую они проделали.

Очень горжусь им. Я знаю, что ему больше никогда не придется платить за еду в Нью-Йорке. Он король Нью-Йорка, верно?» — сказал Обама на Youtube-канале All The Smoke.