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27 июня, 17:28

Лукич назвал ожидаемым выбор Ищенко на драфте НБА: «Его баскетбол и физиология имеют большие плюсы»

Алина Савинова

Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал выбор атакующего защитника Всеволода Ищенко на драфте НБА 2026 года.

21-летний россиянин был выбран «Чикаго» во втором раунде под общим 56-м номером. После драфта Ищенко обменяли в «Лейкерс», которые отправили игрока в «Даллас».

«Очень рад за Всеволода Ищенко. Видел его желание поехать и стремление работать над собой. Выбор на драфте был для меня более-менее ожидаем, так как его баскетбол и физиология имеют большие плюсы. Баскетбол в НБА будет его корректировать, важно, чтобы в правильную сторону. С другой стороны, у него есть моменты, которые требуют изменения. Немаловажна и его адаптация в новых условиях. Все находится сейчас в его руках», — цитирует Лукича ТАСС.

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В сезоне-2025/26 Ищенко сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за «Локомотив-Кубань», его средние показатели — 8,7 очка, 4,5 подбора, 2,1 передачи и 1,3 перехвата. Он был признан лучшим молодым игроком лиги.

Источник: ТАСС
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Баскетбол
НБА
Всеволод Ищенко
Зоран Лукич
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