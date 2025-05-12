Баскетбол
12 мая, 17:16

Адетокунбо может покинуть «Милуоки» после 12 лет выступления за клуб

Тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо раздумывает о своем уходе из клуба. Двухкратный MVP сезона НБА выступает за команду с 2013 года.

Адетокунбо в межсезонье встретится с руководством «Милуоки», чтобы обсудить свое будущее. После этого он решит, будет ли оставаться или же будет искать новую команду.

«Милуоки» уступил в первом раунде плей-офф НБА «Индиане» (1-4). В регулярном чемпионате сезона-2024/25 30-летний Адетокунбо набирал в среднем 30,4 очка за матч, выполняя 11,6 подбора и 6,5 передачи. В плей-офф у него 33 очка, 15,4 подбора и 6,6 передачи.

