Йокич — о поражении от «Оклахомы»: «Мне нужно лучше действовать на площадке»

Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал поражение от «Оклахомы» (87:92) в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА.

«Трудности в матче? Всего понемногу. Защита «Оклахомы» была великолепна. Я упустил возможности, когда находился без опеки. Мне нужно лучше действовать на площадке», — цитирует баскетболиста журналист Райан Блэкберн.

«Тандер» сравняли счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч между командами пройдет 14 мая в Оклахоме.