«Реал» проиграл «Фенербахче» в Евролиге

В четверг, 6 февраля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» победил «Реал» (78:67), «Альба» потерпела поражение от «Црвены Звезды» (71:77), «Милан» выиграл у «Жальгириса» (89:87), «Панатинаикос» обыграл «Эфес» (104:89), «Бавария» одержала победу над АСВЕЛ (76:67).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Реал» (Испания) — 78:67 (16:16, 24:12, 18:19, 20:20)

Ф: Хэйс (20), Макколлум (19), Гудурич (10)).

Р: Кампаццо (11), Фелис (9), Серхио Юль (7), Тавареш (7).

«Альба» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 71:77 (13:15, 22:25, 20:19, 16:18)

А: Маккормак (18 + 11 подборов), Томас (15), Спаньоло (15).

Ц: Петрушев (17), Кэнан (11), Добрич (9).

«Жальгирис» (Литва) — «Милан» (Италия) — 87:89 (16:24, 26:26, 24:17, 21:22)

Ж: Франсиско (29), Уокер (22), Сирвидис (17).

М: Ледэй (26), Мэннион (21), Шилдс (17).

«Панатинаикос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 104:89 (17:21, 32:26, 26:26, 29:16)

П: Нанн (36), Осман (20), Эрнангомес (14), Слукас (13).

Э: Томпсон (14), Бобуа (13), Нвора (13), Отуру (11).

«Бавария» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 76:67 (23:18, 15:12, 20:17, 18:20)

Б: Обст (15), Эдвардс (14), Лучич (10).

А: Ли (14), Ловернь (12), Сако (10).