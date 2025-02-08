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8 февраля 2025, 00:37

«Барселона» дома проиграла «Олимпиакосу»

Евгений Козинов
Корреспондент

В пятницу, 7 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» на своем паркете потерпел поражение от «Партизана» (69:86), «Барселона» проиграла «Олимпиакосу» (88:90), «Баскония» обыграла «Маккаби» (89:82), «Париж» победил «Виртус» (83:77).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Партизан» (Сербия) — 69:86 (18:21, 22:27, 15:14, 14:24)

М: Калатес (14), Джеймс (13), Диалло (12).

П: Браун (18), Джонс (17), Дэвис (15), Вашингтон (11), Лундберг (11).

«Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 88:90 (18:22, 29:23, 18:21, 23:24)

Б: Пантер (20), Мету (16), Брисуэла (14), Паркер (14).

О: Везенков (24), Уильямс-Госс (20), Фурнье (18).

«Баскония» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 89:82 (22:23, 29:19, 22:17, 16:23)

Б: Луваву-Кабарро (20), Монеке (18), Ховард (17).

М: Соркин (16), Рэндолф (13), Уильямс (12), Блатт (11).

«Виртус Б» (Италия) — «Париж» (Франция) — 77:83 (25:17, 21:18, 18:23, 13:25)

В: Шенгелия (17), Кординье (15), Такер (14).

П: Ифи (23), Шортс (16), Янтунен (13).

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