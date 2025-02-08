«Барселона» дома проиграла «Олимпиакосу»
В пятницу, 7 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Монако» на своем паркете потерпел поражение от «Партизана» (69:86), «Барселона» проиграла «Олимпиакосу» (88:90), «Баскония» обыграла «Маккаби» (89:82), «Париж» победил «Виртус» (83:77).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Монако» (Франция) — «Партизан» (Сербия) — 69:86 (18:21, 22:27, 15:14, 14:24)
М: Калатес (14), Джеймс (13), Диалло (12).
П: Браун (18), Джонс (17), Дэвис (15), Вашингтон (11), Лундберг (11).
«Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 88:90 (18:22, 29:23, 18:21, 23:24)
Б: Пантер (20), Мету (16), Брисуэла (14), Паркер (14).
О: Везенков (24), Уильямс-Госс (20), Фурнье (18).
«Баскония» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 89:82 (22:23, 29:19, 22:17, 16:23)
Б: Луваву-Кабарро (20), Монеке (18), Ховард (17).
М: Соркин (16), Рэндолф (13), Уильямс (12), Блатт (11).
«Виртус Б» (Италия) — «Париж» (Франция) — 77:83 (25:17, 21:18, 18:23, 13:25)
В: Шенгелия (17), Кординье (15), Такер (14).
П: Ифи (23), Шортс (16), Янтунен (13).