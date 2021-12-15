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«Енисей» уступил «Олимпиакосу» в первом матче 1/16 финала Кубка Европы

17:26
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«Енисей» на своей площадке проиграл «Олимпиакосу» в первом матче 1/16 финала Кубка Европы. Россияне уступили греческой команде со счетом 70:85.

Ответная встреча пройдет в Пирее 22 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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