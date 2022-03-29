Латвия, Кипр и Финляндия примут чемпионат Европы по баскетболу-2025

Чемпионат Европы-2025 по баскетболу пройдет в Латвии, Финляндии и на Кипре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации баскетбола (FIBA).

Латвия примет игры группового турнира и финальный этап соревнований, а Кипр и Финляндия примут встречи групповой стадии. Также в FIBA не исключили, что некоторые матчи чемпионата может принять Украина.

Чемпионат Европы по баскетболу должен пройти в сентябре 2025 года.

2 марта исполком FIBA приостановил рассмотрение заявки России на проведение турнира из-за ситуации на Украине. В заявке Российской федерации баскетбола участвовали Пермь и Москва.