Латвия, Кипр и Финляндия примут чемпионат Европы по баскетболу-2025
Чемпионат Европы-2025 по баскетболу пройдет в Латвии, Финляндии и на Кипре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации баскетбола (FIBA).
Латвия примет игры группового турнира и финальный этап соревнований, а Кипр и Финляндия примут встречи групповой стадии. Также в FIBA не исключили, что некоторые матчи чемпионата может принять Украина.
Чемпионат Европы по баскетболу должен пройти в сентябре 2025 года.
2 марта исполком FIBA приостановил рассмотрение заявки России на проведение турнира из-за ситуации на Украине. В заявке Российской федерации баскетбола участвовали Пермь и Москва.
Источник: https://tass.ru/sport/14217339
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