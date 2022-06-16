Никола Йокич сыграет на Евробаскете-2022
Центровой «Денвера» Никола Йокич выступит за сборную Сербии на Евробаскете-2022.
«Конечно, у игроков НБА есть ограниченное количество дней, которое они могут провести в сборной своей страны в межсезонье. Никола Йокич присоединится к национальной сборной в первый же день, когда сможет, в соответствии с этими ограничениями», — приводит Eurohoops слова генерального менеджера сборной Сербии Драгана Тарлача.
Турнир пройдет с 1 по 18 сентября сразу в четырех странах: Германия, Чехия, Грузия и Италия.
Напомним, последний раз Йокич играл за сборную Сербии на чемпионате мира 2019 года.
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